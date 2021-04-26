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Доктор Комаровский объяснил, как предотвратить развитие осложнений при COVID-19
Фото: Youtube / Доктор Комаровский

Доктор Комаровский объяснил, как предотвратить развитие осложнений при COVID-19

Анастасия Колоскова

Здоровье

Врач и телеведущий Евгений Комаровский перечислил простые способы, позволяющие предотвратить развитие осложнений при заболевании коронавирусной инфекцией.

Так, он предупредил, что самое главное — не допустить сгущения крови. Для этого медик порекомендовал не доводить ситуацию до того, чтобы организм испытывал дефицит жидкости, а также вовремя реагировать на повышение температуры.

— То есть много пить, отслеживать параметры температуры и влажности воздуха в помещении, где вы находитесь, и принимать жаропонижающие. Это главное из того, что можно сделать в домашних условиях, чтобы не допустить ситуации, когда человеку потребуется госпитализация, — заключил Комаровский на своей странице в социальной сети Instagram.

Врач отметил, что не может советовать конкретные препараты, понижающие свертываемость крови, так как «это не имеет отношения к самолечению».

Ранее доктор Комаровский рассказал о приеме антибиотиков.

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