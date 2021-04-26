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Национальный календарь прививок планируют расширить в России
Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

Национальный календарь прививок планируют расширить в России

Юлия Павлушова

Здоровье

Министерство здравоохранения предложит правительству РФ расширить национальный календарь прививок. Об этом заявила начальник отдела нормативно-правового регулирования и совершенствования первичной медико-санитарной помощи детям Минздрава РФ Евгения Цой на экспертном форуме по иммунопрофилактике.

По ее словам, в перечень необходимо внести вакцинирование еще от четырех заболеваний. Речь идет о прививках против ротавирусной инфекции, ветряной оспы, папиллома-вирусной инфекции и менингококковой инфекции.

Изменения по ротавирусной инфекции планируют внести в календарь в 2022 году, вакцину от ветряной оспы — в 2023 году, против вируса папилломы — в 2024 году, а от менингококковой инфекции — в 2025 году, сообщает РИА Новости.

Ранее ученые назвали вещество, которое борется с риском преждевременной смерти.

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прививкипрофилактика заболеванийМинздрав РФ
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