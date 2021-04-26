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МИД Румынии объявил персоной нон грата заместителя военного атташе РФ
Фото: Pixabay

МИД Румынии объявил персоной нон грата заместителя военного атташе РФ

Виктория Родимкина

Внешняя политика

МИД Румынии объявил персоной нон грата заместителя военного атташе России Алексея Гришаева. Об этом сообщает пресс-служба дипломатического ведомства в понедельник, 26 апреля.

— МИД Румынии сообщает, что румынские власти решили объявить персоной нон грата на территории Румынии помощника военного атташе посольства Российской Федерации в Бухаресте, — говорится в сообщении.

В дипведомстве отметили, что действия российского дипломата «противоречат положениям Венской конвенции о дипломатических сношениях от 1961 года».

В МИД добавили, что российский посол в Бухаресте Валерий Кузьмин был вызван на беседу в ведомство, где ему сообщили о принятом решении, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что премьер Польши созвал совещание Вышеградской группы по «российскому вопросу».

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персона нон гратаРумынияРоссия
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