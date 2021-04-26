МИД Румынии объявил персоной нон грата заместителя военного атташе РФ

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МИД Румынии объявил персоной нон грата заместителя военного атташе России Алексея Гришаева. Об этом сообщает пресс-служба дипломатического ведомства в понедельник, 26 апреля.

— МИД Румынии сообщает, что румынские власти решили объявить персоной нон грата на территории Румынии помощника военного атташе посольства Российской Федерации в Бухаресте, — говорится в сообщении.

В дипведомстве отметили, что действия российского дипломата «противоречат положениям Венской конвенции о дипломатических сношениях от 1961 года».

В МИД добавили, что российский посол в Бухаресте Валерий Кузьмин был вызван на беседу в ведомство, где ему сообщили о принятом решении, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что премьер Польши созвал совещание Вышеградской группы по «российскому вопросу».

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