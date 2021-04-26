Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
МИД России вышлет сотрудника посольства Италии в качестве ответных мер
Фото: МИД РФ

МИД России вышлет сотрудника посольства Италии в качестве ответных мер

Виктория Родимкина

Внешняя политика

Москва вышлет сотрудника итальянского посольства из России в ответ на действия Рима. Об этом сообщили в МИД РФ в понедельник, 26 апреля.

Так, 26 апреля посол Италии в Москве был приглашен в российский МИД, где ему вручили ноту об объявлении персоной нон грата помощника атташе по вопросам обороны, военно-морского атташе при посольстве Италии в России. Это решение было принято в качестве ответной меры на необоснованные действия итальянских властей в отношении российского дипломата.

Итальянскому дипломату предписали покинуть Россию в течение суток.

В МИД Италии отреагировали на сообщение российского дипломатического ведомства. Там заявили, что считают решения Москвы несправедливым и необоснованным.

Читайте также: МИД Румынии объявил персоной нон грата заместителя военного атташе РФ

ИталияМИД РФпосольство
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Лосото 
Александр Лосото 

Слишком платная медицина: как бы не закончились врачи

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Чернобыль 35 лет спустя: нельзя сказать, что опасность позади

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Страна ограниченного суверенитета: под чью дудку танцует Чехия

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Юморист Юрий Гальцев: между женой и любовницей

Валерий Смирнов
Валерий Смирнов

Защитная маска спасет от аллергии

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Российская эстрада — это банда

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

«Распустились!»: грозная сила наших тополей

Все мнения
О проекте
Читайте нас в