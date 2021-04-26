МИД России вышлет сотрудника посольства Италии в качестве ответных мер

Фото: МИД РФ

Москва вышлет сотрудника итальянского посольства из России в ответ на действия Рима. Об этом сообщили в МИД РФ в понедельник, 26 апреля.

Так, 26 апреля посол Италии в Москве был приглашен в российский МИД, где ему вручили ноту об объявлении персоной нон грата помощника атташе по вопросам обороны, военно-морского атташе при посольстве Италии в России. Это решение было принято в качестве ответной меры на необоснованные действия итальянских властей в отношении российского дипломата.

Итальянскому дипломату предписали покинуть Россию в течение суток.

В МИД Италии отреагировали на сообщение российского дипломатического ведомства. Там заявили, что считают решения Москвы несправедливым и необоснованным.

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