Бригады вакцинации от COVID-19 заработали еще в трех торговых центрах Москвы

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

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Сделать прививку от COVID-19 теперь можно еще в трех торговых центрах Москвы с 26 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса социального развития.

Так, москвичи смогут вакцинироваться в многофункциональном торговом комплексе «ЕвроПарк», «Леруа Мерлен» на Киевском шоссе и в ТЦ «Глобус».

Вакцинация проводится бесплатно и без предварительной записи.

Привиться от коронавирусной инфекции также можно в ТЦ «Садовод», гипермаркете «Глобус», в торгово-развлекательном центре «МЕГА Теплый Стан» и в «Леруа Мерлен», сообщает агентство городских новостей «Москва».

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