Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сотрудник ГИБДД спас задыхающегося ребенка в Балашихе
Фото: МВД / Московская область

Сотрудник ГИБДД спас задыхающегося ребенка в Балашихе

Илья Ашуров

Происшествия

В Подмосковье сотрудник ГИБДД помог доставить в больницу задыхающегося ребенка. Об этом в понедельник, 26 апреля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД по МО.

Инцидент произошел в Балашихе. Сотрудник Госавтоинспекции дежурил на своем участке, как вдруг к нему подбежала взволнованная женщина. Она сообщила, что ее сыну срочно нужна медпомощь. Ребенок находился в машине матери, его лицо было синим — он задыхался. Инспектор дорожной службы незамедлительно отвез ребенка в ближайшую клинику, где ему оказали помощь.

На следующий день после произошедшего у мальчика был день рождения — ему исполнилось 8 лет. Сотрудник полиции, оказавший помощь ребенку, узнал об этом и приехал к имениннику с подарком.

Читайте также: Подросток переделал сигнальный пистолет в боевое оружие, чтобы убить своего знакомого

ГИБДДспасение ребенкаподарок
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Наше дело — дрянь»: о чем предупреждал бравый Швейк 100 лет назад

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Запасаемся попкорном: Трамп готовится к реваншу

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Слишком платная медицина: как бы не закончились врачи

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Чернобыль 35 лет спустя: нельзя сказать, что опасность позади

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Страна ограниченного суверенитета: под чью дудку танцует Чехия

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Юморист Юрий Гальцев: между женой и любовницей

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

«Распустились!»: грозная сила наших тополей

Все мнения
О проекте
Читайте нас в