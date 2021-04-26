Сотрудник ГИБДД спас задыхающегося ребенка в Балашихе

Фото: МВД / Московская область

В Подмосковье сотрудник ГИБДД помог доставить в больницу задыхающегося ребенка. Об этом в понедельник, 26 апреля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД по МО.

Инцидент произошел в Балашихе. Сотрудник Госавтоинспекции дежурил на своем участке, как вдруг к нему подбежала взволнованная женщина. Она сообщила, что ее сыну срочно нужна медпомощь. Ребенок находился в машине матери, его лицо было синим — он задыхался. Инспектор дорожной службы незамедлительно отвез ребенка в ближайшую клинику, где ему оказали помощь.

На следующий день после произошедшего у мальчика был день рождения — ему исполнилось 8 лет. Сотрудник полиции, оказавший помощь ребенку, узнал об этом и приехал к имениннику с подарком.

Читайте также: Подросток переделал сигнальный пистолет в боевое оружие, чтобы убить своего знакомого