«У нас еще есть артисты?»: Киркоров опубликовал совместное фото с Петровым

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Филипп Киркоров опубликовал серию снимков, на которых позирует с популярным российским актером Александром Петровым.

По словам короля эстрады, фотографии были сделаны во время премьерного показа фильма «Божий человек» в рамках Московского кинофестиваля. В картине одну из ролей исполнил Александр Петров, причем ему пришлось произносить текст на английском языке.

Киркоров высоко оценил творчество Петрова, назвав его «великолепным» актером.

— Ты молодец, Петров! Так вовремя я посмотрел эту киноленту, нашел много ответов для себя в преддверии своего нового года, — написал музыкант на своей странице в Instagram-аккаунте.

Подписчики певца неоднозначно встретили новую публикацию. Одни из них не поскупились на комплименты в адрес двух ярких представителей шоу-бизнеса, другие посетовали, что Петров слишком часто встречается в последнее время на просторах интернета.

«Вы очень крутые»; «Опять Петров, везде Петров», «У нас кроме Петрова еще есть артисты?»; «Филипп, ты самый красивый из всех этих мужчин!»; «Надо будет посмотреть. Петров лучший!»; «Филипп красавчик, не сдается! Петров постарел», — написали фолловеры в комментариях.

Ранее актриса Стася Милославская иронично ответила женщинам, которые критикуют ее возлюбленного, актера Александра Петрова, за неопрятный внешний вид.

Читайте также: «Хорошо вам, богатым»: Кудрявцева пожаловалась на свою домработницу