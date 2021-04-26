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Певица Валерия показала «звездный» снимок со дня рождения дизайнера Игоря Гуляева
NECH6452.JPG / Фото: NECHAEVA

Певица Валерия показала «звездный» снимок со дня рождения дизайнера Игоря Гуляева

Анастасия Колоскова

Звезды

Певица Валерия запечатлелась в звездной компании на вечере в честь дня рождения известного модного кутюрье Игоря Гуляева. Соответствующий снимок она разместила в своем Instagram-аккаунте.

Так, помимо Валерии и ее мужа Иосифа Пригожина, дизайнер, которому 25 апреля исполнилось 52 года, собрал на празднике певицу Славу, Лолиту, и также Аллу Пугачеву и Максима Галкина.

— Игорек, дорогой, спасибо, что всех нас вчера собрал. Как же мы душевно посидели, а про то, что было невозможно весело — само собой, — подписала снимок Валерия.

Под публикацией дизайнер поблагодарил звездных гостей за душевный вечер.

«Ого, какая компашка все шикарные!»; «Лола невероятная красотка. Слава с возрастом все интереснее»; «Компания просто бомба, Алла Борисовна, Максим Галкин, еще и Лолита Милявская, это уже гремучая смесь в хорошем смысле, я думаю было не просто невозможно весело, а в триллионы раз веселее», — отметились подписчики звезды в комментариях.

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Алла ПугачеваМаксим Галкинпевица Валерия
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