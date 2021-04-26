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Столичные врачи успешно вылечили ребенка с редким пороком сердца
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Столичные врачи успешно вылечили ребенка с редким пороком сердца

Иван Юминов

Город
Россия, Москва, 4-й Добрынинский переулок, 1/9с1 Карта всех событий

Ребенка с редким пороком сердца, синдромом Бланда — Уайта — Гарланда, удалось вылечить врачам Морозовской детской городской клинической больницы. Об этом сообщили в столичном департаменте здравоохранения в понедельник, 26 апреля.

— На плановом обследовании в поликлинике врачи заподозрили у одномесячного Ромы критический порок сердца, приводящий к развитию инфарктов миокарда младенца. Притом что беременность и роды у мамы проходили в соответствии со всеми нормами, — рассказали в ведомстве.

В ходе дообследования заболевание подтвердилось: у малыша аномальное отхождение левой коронарной артерии от легочной артерии. Из-за этого происходит выраженный дефицит доставки кислорода к сердечной мышце, приводящий к развитию ишемии и инфарктов. Мальчика удалось спасти благодаря сложной операции, отмечается на сайте департамента.

Ранее сообщалось о том, что женщина родила ребенка во время дня открытых дверей в московском роддоме.

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