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«Желтый» уровень опасности объявили в Москве 27 апреля из-за снега и дождя
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

«Желтый» уровень опасности объявили в Москве 27 апреля из-за снега и дождя

Иван Юминов

Город

«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве во вторник, 27 апреля, из-за снега и дождя. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

— Снег/обледенение, местами снег с дождем, период предупреждения с 00:00 27 апреля до 11:00 27 апреля, — рассказали в организации.

Синоптики также предупредили о дожде в период с 11:00 27 апреля до 8:00 28 апреля, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Ранее москвичам рассказали о погоде на Пасху.

Читайте также: «Очередной циклон»: синоптики рассказали о погоде в Москве на текущей неделе

погода в Москвежелтый уровень опасностипохолодание и снег
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