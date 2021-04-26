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Эксперт перечислил рыб, которые будут клевать в подмосковных водоемах в мае
Фото: freepik.com

Эксперт перечислил рыб, которые будут клевать в подмосковных водоемах в мае

Елена Фролова

Общество

Летний сезон ловли рыбы, согласно сложившимся традициям, открывается в апреле и мае. Для того, чтобы улов был хорошим, совсем не обязательно уезжать в самые отдаленные уголки страны. «Рыбные» места можно найти и в Московской области. О том, какая рыба в настоящее время ловится в регионе, рассказал специалист по охоте и рыбалке Евгений Латыш.

— Миновали сильные дожди, поэтому поднялись реки, а вода в них - мутная. Конечно, сейчас можно поймать огромное количество рыбы. Например, плотву, окуня, — перечислил эксперт.

Он также добавил, что в некоторых местах клюет щука, а на озерах на приманку рыбаков начинает «откликаться» карп. Кроме того, после зимней спячки, по словам специалиста, «оттаивает» карп.

Как считает Евгений Латыш, рыбачить можно не только на больших водоемах, но и на речках, в прудах, где рыбы меньше.

— В Подмосковье находится невероятно большое число больших и маленьких водоемов. По территории региона даже протекает Волга. Знающие люди, как правило, едут к таким водоемам, как Дубна, Клязьма, Осетр, — добавил специалист.

При этом он пояснил, что можно рыбачить и в небольшом пруду или речушке, отмечает «Радио 1». Вместе с тем эксперт напомнил, что в Московской области действуют ограничения на вылов рыбы.

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рыбалкаМосковская областьрыба
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