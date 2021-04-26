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Доктор Комаровский объяснил, почему врачи и полицейские пьют после рабочих смен
Фото: Youtube / Доктор Комаровский

Доктор Комаровский объяснил, почему врачи и полицейские пьют после рабочих смен

Виктория Федотова

Здоровье

Украинский врач-педиатр Евгений Комаровский объяснил, почему врачи и полицейские пьют после рабочих смен. По его словам, способ релаксации с помощью алкоголя самый дешевый и доступный для тех, кто регулярно сталкивается на работе со смертью.

— Это бич страны, которая так выстроила оплату труда врача-реаниматолога, который не может после тяжелого дежурства поиграть в гольф, сесть на свою яхту и расслабиться. У него есть доступный, недорогой и легкий способ релаксироваться, — заявил Комаровский в шоу «Слава+».

Он заявил, что врачи-реаниматологи, хирурги, полицейские «все, кто рядом со смертью», пьют, чтобы расслабиться. По его словам, сам факт работы со смертью намного более драматично влияет на психику, чем «все депутатство и любые наблюдательные советы».

Врач привел в пример страны, где в реанимациях запрещено работать людям более семи лет. Комаровский подчеркнул, что за это время происходит полное эмоциональное выгорание.

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