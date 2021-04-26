Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Росздравнадзор проверит столичную больницу после информации об избиении пациентки
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Росздравнадзор проверит столичную больницу после информации об избиении пациентки

Иван Юминов

Общество
Россия, Москва, Фортунатовская улица, 1 Карта всех событий

Росздравнадзор устроит проверку в столичной больнице имени Ф. И. Иноземцева, где якобы медсестры издевались над больной. Об этом сообщили в территориальном органе ведомства в понедельник, 26 апреля.

— Поводом для организации надзорных мероприятий стала выложенная в соцсетях видеозапись, на которой нетрезвые медсестры нецензурно выражаются и издеваются над 62-летней пациенткой, — говорится на сайте организации.

Ранее в интернете были опубликованы кадры, на которых видно, как медсестры издеваются над пожилой пациенткой. Сотрудницы медучреждения бьют женщину и кричат на нее. По этому факту СК возбудил уголовное дело.

Читайте также: Следком начал проверку по делу о совращении учеников в одной из школ Подмосковья

Росздравнадзориздевательствопроверка
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Добро на дикость: почему азиатов в Америке можно обижать

Александр Никонов
Александр Никонов

Краткость, сестра и талант: в чем ошибался Антон Чехов

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Запасаемся попкорном: Трамп готовится к реваншу

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Наше дело — дрянь»: о чем предупреждал бравый Швейк 100 лет назад

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Слишком платная медицина: как бы не закончились врачи

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Чернобыль 35 лет спустя: нельзя сказать, что опасность позади

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Юморист Юрий Гальцев: между женой и любовницей

Все мнения
О проекте
Читайте нас в