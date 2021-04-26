Росздравнадзор проверит столичную больницу после информации об избиении пациентки
Росздравнадзор устроит проверку в столичной больнице имени Ф. И. Иноземцева, где якобы медсестры издевались над больной. Об этом сообщили в территориальном органе ведомства в понедельник, 26 апреля.
— Поводом для организации надзорных мероприятий стала выложенная в соцсетях видеозапись, на которой нетрезвые медсестры нецензурно выражаются и издеваются над 62-летней пациенткой, — говорится на сайте организации.
Ранее в интернете были опубликованы кадры, на которых видно, как медсестры издеваются над пожилой пациенткой. Сотрудницы медучреждения бьют женщину и кричат на нее. По этому факту СК возбудил уголовное дело.
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