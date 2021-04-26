Движение в сторону Москвы затруднено на МЦД-2 из-за внеплановой остановки поезда

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Россия, МЦД-2 Курско-Рижский диаметр, станция Красногорская Карта всех событий

Движение в направлении Москвы затруднено на МЦД-2 и в Рижском направлении из-за внеплановой остановки поезда. Об этом сообщили в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) в понедельник, 26 апреля.

Отмечается, что поезд остановился около платформы Красногорская. ЦППК вместе с МЖД пытается вернуть движение в график, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Ранее сообщалось о том, что три человека пострадали в драке со стрельбой у ТЦ на севере Москвы.

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