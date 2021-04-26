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Движение восстановили на Горьковском направлении МЖД после наезда на человека
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Движение восстановили на Горьковском направлении МЖД после наезда на человека

Иван Юминов

Происшествия
Россия, Горьковское направление Московской железной дороги, станция Реутово Карта всех событий

Поезда Горьковского направления Московской железной дороги (МЖД) следуют с увеличенным интервалом в сторону города из-за инцидента с человеком на путях. Об этом сообщили в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) в понедельник, 26 апреля.

— На Горьковском направлении задержаны несколько поездов из-за человека на пути на станции Реутово. На место вызывали скорую помощь, поезд ждал прибытия медиков, — рассказали в организации.

Отмечается, что машинист попытался экстренно затормозить, но все равно не успел избежать наезда на человека. Для оказания помощи ему вызвали медиков, отмечает ТАСС.

Ранее сообщалось о том, что движение в сторону Москвы затруднено на МЦД-2 из-за внеплановой остановки поезда.

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восстановленное движениеРеутовоМЖД
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