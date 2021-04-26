Движение восстановили на Горьковском направлении МЖД после наезда на человека

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия, Горьковское направление Московской железной дороги, станция Реутово Карта всех событий

Поезда Горьковского направления Московской железной дороги (МЖД) следуют с увеличенным интервалом в сторону города из-за инцидента с человеком на путях. Об этом сообщили в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) в понедельник, 26 апреля.

— На Горьковском направлении задержаны несколько поездов из-за человека на пути на станции Реутово. На место вызывали скорую помощь, поезд ждал прибытия медиков, — рассказали в организации.

Отмечается, что машинист попытался экстренно затормозить, но все равно не успел избежать наезда на человека. Для оказания помощи ему вызвали медиков, отмечает ТАСС.

Ранее сообщалось о том, что движение в сторону Москвы затруднено на МЦД-2 из-за внеплановой остановки поезда.

Читайте также: СК будет искать мошенников, обманувших вдову советского генерала на шесть миллионов рублей