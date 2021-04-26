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Курс евро вырос на Московской бирже
Фото: Pixabay

Курс евро вырос на Московской бирже

Кирилл Николаев

Экономика

Курс евро вырос на 12,64 копейки и составил 90,56 рубля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Всего на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи было заключено 4743 сделки на сумму 21 миллиард рублей.

Курс доллара уменьшился на 11,50 копейки. Стоимость американской валюты составила 74,89 рубля. Всего на ЕТС были заключены 38 835 сделок на сумму 146,19 миллиарда рублей.

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