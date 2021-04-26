Уволен главный врач столичной больницы, где избивали пациентку
Главного врача столичной больницы имени Ф. И. Иноземцева уволили после того, как стало известно, что медсестры клиники издевались над одной из пациенток. Об этом сообщили в городском департаменте здравоохранения в понедельник, 26 апреля.
— Действия сотрудников являются недопустимыми и порочащими честь как медицинской организации, так городской системы здравоохранения в целом. Сотрудники, фигурировавшие в инциденте, отстранены от работы, — рассказали в ведомстве.
Департамент планирует оказать максимальное содействие правоохранительным органам, отмечается на сайте ведомства.
Ранее в интернете были опубликованы кадры, на которых видно, как медсестры издеваются над пожилой пациенткой. Сотрудницы медучреждения бьют женщину и кричат на нее. По этому факту СК возбудил уголовное дело.
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