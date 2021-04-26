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Уволен главный врач столичной больницы, где избивали пациентку
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Уволен главный врач столичной больницы, где избивали пациентку

Иван Юминов

Происшествия
Россия, Москва, Фортунатовская улица, 1 Карта всех событий

Главного врача столичной больницы имени Ф. И. Иноземцева уволили после того, как стало известно, что медсестры клиники издевались над одной из пациенток. Об этом сообщили в городском департаменте здравоохранения в понедельник, 26 апреля.

— Действия сотрудников являются недопустимыми и порочащими честь как медицинской организации, так городской системы здравоохранения в целом. Сотрудники, фигурировавшие в инциденте, отстранены от работы, — рассказали в ведомстве.

Департамент планирует оказать максимальное содействие правоохранительным органам, отмечается на сайте ведомства.

Ранее в интернете были опубликованы кадры, на которых видно, как медсестры издеваются над пожилой пациенткой. Сотрудницы медучреждения бьют женщину и кричат на нее. По этому факту СК возбудил уголовное дело.

Читайте также: Росздравнадзор проверит столичную больницу после информации об избиении пациентки

больницаДепздравувольнение врачей
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