Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Свыше 1,6 тысячи машин без регистрации выявили в Москве в январе-марте
Фото: Максим Аносов / Вечерняя Москва

Свыше 1,6 тысячи машин без регистрации выявили в Москве в январе-марте

Татьяна Плотникова

Город

Сотрудники подразделений Госавтоинспекции Москвы пресекли передвижение свыше 1,6 тысячи транспортных средств с прекращенной регистрацией за период с января по март 2021 года. Об этом в понедельник, 26 апреля, рассказали в пресс-службе ведомства.

Работу по выявлению транспортных средств, не зарегистрированных в установленном порядке и передвигающихся по дорогам общего пользования, проводится в столице на постоянной основе.

Лишь за первые три месяца текущего года было составлено 1623 протокола за управление автомобилем без регистрации. Это на 60 процентов превышает показатель аналогичного периода 2020 года.

Госавтоинспекция Москвы продолжит наращивание контроля за передвижением таких транспортных средств. В ведомстве напомнили, что за управление автомобилем, не зарегистрированным в установленном порядке в соответствии со статьей 12.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ, предусмотрена ответственность вплоть до лишения водительских прав, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Ранее сообщалось, что количество выданных впервые водительских прав выросло в Москве более чем на треть в 2021 году.

Читайте также: Число аварий с машинами такси в Москве сократилось с начала года

автомобилиМоскваГАИ
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

«После съемок он увез меня в лес»: Елена Проклова рассказала о насилии

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Добро на дикость: почему азиатов в Америке можно обижать

Александр Никонов
Александр Никонов

Краткость, сестра и талант: в чем ошибался Антон Чехов

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Запасаемся попкорном: Трамп готовится к реваншу

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Наше дело — дрянь»: о чем предупреждал бравый Швейк 100 лет назад

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Слишком платная медицина: как бы не закончились врачи

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Чернобыль 35 лет спустя: нельзя сказать, что опасность позади

Все мнения
О проекте
Читайте нас в