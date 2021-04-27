Свыше 1,6 тысячи машин без регистрации выявили в Москве в январе-марте

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Сотрудники подразделений Госавтоинспекции Москвы пресекли передвижение свыше 1,6 тысячи транспортных средств с прекращенной регистрацией за период с января по март 2021 года. Об этом в понедельник, 26 апреля, рассказали в пресс-службе ведомства.

Работу по выявлению транспортных средств, не зарегистрированных в установленном порядке и передвигающихся по дорогам общего пользования, проводится в столице на постоянной основе.

Лишь за первые три месяца текущего года было составлено 1623 протокола за управление автомобилем без регистрации. Это на 60 процентов превышает показатель аналогичного периода 2020 года.

Госавтоинспекция Москвы продолжит наращивание контроля за передвижением таких транспортных средств. В ведомстве напомнили, что за управление автомобилем, не зарегистрированным в установленном порядке в соответствии со статьей 12.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ, предусмотрена ответственность вплоть до лишения водительских прав, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Ранее сообщалось, что количество выданных впервые водительских прав выросло в Москве более чем на треть в 2021 году.

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