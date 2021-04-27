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Синоптики рассказали о погоде в Москве 27 апреля
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Синоптики рассказали о погоде в Москве 27 апреля

Татьяна Плотникова

Город

Во вторник, 27 апреля, погоду в столичном регионе будет определять циклон. Он принес облачную погоду с осадками — от небольших до умеренных.

Температура воздуха в Москве составит от семи до девяти градусов выше нуля, в Подмосковье возможно от четырех до девяти градусов.

Ветер прогнозируется западный со скоростью от пяти до десяти метров в секунду. Атмосферное давление снизится до 742 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха составит 60 процентов, уточняет портал «Метеоновости».

Ранее сообщалось, что «желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве 27 апреля из-за снега и дождя.

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