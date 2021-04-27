Превышение порога заболеваемости ОРВИ зафиксировали в девяти регионах России

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В России на 16-й неделе 2021 года недельный порог заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями был превышен в девяти регионах. Об этом сообщает пресс-служба ведомства во вторник, 27 апреля.

Среди детей в возрасте до двух лет недельный эпидемический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен в одном, среди детей в возрасте трех–шести лет — в трех субъектах РФ, среди детей в возрасте 7–14 лет — в двух регионах, среди лиц старше 15 лет — в 19 субъектах Российской Федерации.

При этом среди циркулирующих возбудителей ОРВИ определяются респираторные вирусы не гриппозной этиологии: парагрипп, РС-вирусы и другие вирусы не гриппозной этиологии. Также зафиксированы единичные находки вирусов гриппа В, уточняется на официальном сайте Роспотребнадзора.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что заболеваемость ОРВИ и гриппом в Москве находится ниже эпидпорога.

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