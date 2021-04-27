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Витамин D признали бесполезным против тяжелого течения СOVID-19
Фото: Скриншот с видео на youtube/Первый канал

Витамин D признали бесполезным против тяжелого течения СOVID-19

Полина Долганова

Здоровье

Высокая доза витамина D не способна улучшить состояние здоровья пациентов с умеренным и тяжелым течением коронавируса. Результаты соответствующей научной работы опубликованы в Journal of the American Medical Association.

Отмечается, что в двойном рандомизированном испытании приняли участие 240 заболевших. Они были разделены на две группы, одна из которых получала витамин D3, а другая — арахисовое масло. Все пациенты прошли стандартный курс лечения, который включал в себя прием антибиотиков и противовоспалительных препаратов.

Цель исследования заключалась в изучении витамина D на предмет его способности уменьшить время пребывания заболевшего в больнице. Также эксперты оценили его влияние на риск поступления в отделение интенсивной терапии, интубации или смерти.

В результате исследования удалось установить, что основания для использования большой дозы витамина пациентами с тяжелой формой коронавируса нет. Однако отмечается, что это не означает, что витамин не способен оказать положительное воздействие на организм.

По мнению врачей, люди в возрасте и пациенты с хроническими заболеваниями должны иметь уровень витамина D более 30 нанограммов на миллилитр крови. Для здоровых взрослых оптимальным количеством является 20 нанограммов.

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