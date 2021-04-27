Врачи назвали продукты, которые помогут в борьбе с депрессией

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Врачи-диетологи назвали еду, которая может помочь в борьбе с плохим настроением и поспособствует избавлению от депрессии. Среди повышающих настроение продуктов питания эксперты выделили темный шоколад, жирную рыбу и яичные желтки.

Диетолог Джули Ходжсон рассказала, что в темном шоколаде содержится магний, который помогает успокоить нервную систему. Похожий эффект могут оказывать миндаль, авокадо и кешью.

Коллега Ходжсон Луиза Вилкоксон порекомендовала есть больше скумбрии и лосося. Рыба богата полезными жирами и способна облегчить симптомы депрессии. Также эти виды содержат омега-3, которые помогают мозгу правильно функционировать.

Яичные желтки также способны улучшить настроение, так как они содержат достаточное количество витамина D, который положительно влияет на работу мозга.

Специалисты рекомендовали увеличить потребление богатой протеинами пищи при приеме антидепрессантов. Также эксперты посоветовали есть много индейки, говядины и зелени. Следует обратить внимание и на те продукты, которые содержат много витамина В, например, на шпинат и капусту.

Важно помнить, что удовольствие от еды тоже положительно влияет на эмоциональное состояние человека. Врачи уточнили, что здоровая пища не может заменить полноценную терапию. В случае возникновения депрессии следует обратиться к специалисту, сообщает Daily Mail.

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