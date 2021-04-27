Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Врачи назвали продукты, которые помогут в борьбе с депрессией
Фото: pixabay.com

Врачи назвали продукты, которые помогут в борьбе с депрессией

Полина Долганова

Здоровье

Врачи-диетологи назвали еду, которая может помочь в борьбе с плохим настроением и поспособствует избавлению от депрессии. Среди повышающих настроение продуктов питания эксперты выделили темный шоколад, жирную рыбу и яичные желтки.

Диетолог Джули Ходжсон рассказала, что в темном шоколаде содержится магний, который помогает успокоить нервную систему. Похожий эффект могут оказывать миндаль, авокадо и кешью.

Коллега Ходжсон Луиза Вилкоксон порекомендовала есть больше скумбрии и лосося. Рыба богата полезными жирами и способна облегчить симптомы депрессии. Также эти виды содержат омега-3, которые помогают мозгу правильно функционировать.

Яичные желтки также способны улучшить настроение, так как они содержат достаточное количество витамина D, который положительно влияет на работу мозга.

Специалисты рекомендовали увеличить потребление богатой протеинами пищи при приеме антидепрессантов. Также эксперты посоветовали есть много индейки, говядины и зелени. Следует обратить внимание и на те продукты, которые содержат много витамина В, например, на шпинат и капусту.

Важно помнить, что удовольствие от еды тоже положительно влияет на эмоциональное состояние человека. Врачи уточнили, что здоровая пища не может заменить полноценную терапию. В случае возникновения депрессии следует обратиться к специалисту, сообщает Daily Mail.

Читайте также: Превышение порога заболеваемости ОРВИ зафиксировали в девяти регионах России

Едадепрессиядиетология
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

«После съемок он увез меня в лес»: Елена Проклова рассказала о насилии

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Добро на дикость: почему азиатов в Америке можно обижать

Александр Никонов
Александр Никонов

Краткость, сестра и талант: в чем ошибался Антон Чехов

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Запасаемся попкорном: Трамп готовится к реваншу

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Наше дело — дрянь»: о чем предупреждал бравый Швейк 100 лет назад

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Слишком платная медицина: как бы не закончились врачи

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Чернобыль 35 лет спустя: нельзя сказать, что опасность позади

Все мнения
О проекте
Читайте нас в