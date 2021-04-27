Клип Линдеманна на русском языке набрал почти два миллиона просмотров

Фото: instagram/till_lindemann_official

Клип немецкого музыканта и солиста рок-группы Rammstein Тилля Линдеманна на песню «Любимый город» за несколько дней набрал почти два миллиона просмотров на YouTube.

Примечательно, что песня записана на русском языке.

В клипе исполнитель примеряет на себя роль летчика — делает мертвые петли на истребителе и параллельно исполняет композицию на русском языке.

Ранее произведение немца оценил Народный артист РСФСР Лев Лещенко. По его словам, то что музыкант выбрал для исполнения «Любимый город» — «это супер».

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