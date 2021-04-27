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Более 400 столичных представителей малого бизнеса сэкономили на аренде недвижимости
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Более 400 столичных представителей малого бизнеса сэкономили на аренде недвижимости

Анастасия Колоскова

Город

Более 400 предпринимателей, арендующие у города помещения менее 300 квадратных метров или занимающиеся социально значимой деятельностью, смогут сэкономить 810 миллионов рублей, воспользовавшись льготной и минимальной ставкой аренды.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, всего мера поддержки распространяется на 965 предпринимателей и организаций, которые в минувшем году арендовали городские помещения по минимальной или льготной ставке — 4,75 тысячи рублей и 3,5 тысячи рублей в год за «квадрат» соответственно.

— В первом квартале 2021 года эту меру поддержки реализовали уже 413 индивидуальных предпринимателей и организаций. Минимальную ставку аренды получили 89 арендаторов, льготная ставка была одобрена 324 предпринимателям. Общая площадь занимаемых ими помещений составляет 75 тысяч квадратных метров. За 2021 год эти предприниматели смогут сэкономить на аренде городской недвижимости 810 миллионов рублей, — цитирует Владимира Ефимова официальный сайт мэра Москвы.

Претендующий на льготную или минимальную ставку предприниматель не должен иметь задолженности по арендной плате и неустойке. Кроме того, он должен числиться в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, опубликованном на сайте Федеральной налоговой службы.

Глава департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что льготная ставка предоставляется компаниям, работающим в сферах здравоохранения, ветеринарии, образования, а также торговли продовольственных товаров, бытовому обслуживанию, социальному питанию, производству, культуре и спорту. Кроме того, ее могут получить предприниматели, принимающие на работу инвалидов. Для этого их должно быть не менее 50 процентов от общего числа сотрудников, а их доля в фонде оплаты труда не должна быть менее 25 процентов.

Ранее сообщалось, что при продлении договоров аренды физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели, арендующие недвижимость у города, смогут перенести срок предварительной платы за последние пять месяцев до конца 2022 года.

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