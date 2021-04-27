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СМИ сообщили о планах США создать центр для защиты от «злонамеренных действии» России
Фото: Минобороны РФ

СМИ сообщили о планах США создать центр для защиты от «злонамеренных действии» России

Виктория Родимкина

Внешняя политика

Соединенные Штаты Америки планируют создать центр по борьбе с враждебным вмешательством во внутренние дела страны. Созданием этой структуры займется разведка, она будет предупреждать о попытках вмешательства со стороны России, Китая, Северной Кореи и Ирана, сообщает Politico.

Так, новой структурой, предположительно, будет заниматься управление директора Национальной разведки. Центр решено было создать в связи «с ростом угроз». Он будет собирать разведывательные данные, оценивать их и предупреждать вероятные вмешательства.

Так, за создание центра выступает глава американской национальной разведки Аврил Хейнс. По ее словам, подобная структура необходима. Работа над организацией центра уже началась. Хейнс также выступила в комитете сената по разведке, где заявила о серьезности исходящей от Москвы угрозы, в том числе в киберпространстве. Россия, в свою очередь, отрицала причастность ко взломам федеральных и частных сетей США.

Ранее, 15 апреля, президент США Байден подписал указ о введении новых санкций в отношении России. Ограничительные меры направлены против 16 организаций и 16 физических лиц за якобы «вмешательство» России в выборы в США. Помимо этого, санкции ввели в отношении шести российских технологических компаний, которые якобы оказывают поддержку киберпрограмме спецслужб России.

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