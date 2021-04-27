«Страшно боюсь»: дочь Заворотнюк рассказала о своей болезни

Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна призналась, что скрывала от подписчиков свое заболевание. Об этом девушка откровенно рассказала в своем Instagram.

Оказывается, у Анны воспалился глаз. Девушка пыталась заниматься самолечением, но ситуация усугубилась.

Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk

Недавно блогер посетила врача. На приеме ей сообщили, что у нее халязион (хроническое воспаление края века — прим. «ВМ»).

Девушке рекомендовали прооперировать глаз, однако она отказалась — ее очень испугала возможность хирургического вмешательства. Заворотнюк пояснила, что будет пробовать устранить проблему своими силами.

Ранее сообщалось, что певица Полина Гагарина вывихнула плечо во время выступления.

Читайте также: Евгений Плющенко рассказал о пользе прыжков на скакалке