МВД Турции: Локдаун в стране не затронет иностранных туристов

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Ограничения выхода на улицу, которые были введены в Турции в рамках локдауна с 29 апреля до 17 мая, не будут распространяться на иностранных туристов. Об этом сообщила пресс-служба министерства внутренних дел республики во вторник, 27 апреля.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о решении ввести в стране полный локдаун с 19:00 29 апреля до 5:00 17 мая из-за ситуации с коронавирусной инфекцией. Все организации и учреждения на время приостановят работу. Поездки между городами возможны только после получения разрешения от властей.

— Освобождение от ограничений комендантского часа распространяется на иностранцев, которые находятся в нашей стране временно в рамках туристической деятельности. Иностранцы, имеющие вид на жительство, подпадают под действие комендантского часа, — уточняется в сообщении МВД.

При этом продуктовые магазины и рынки на время локдауна будут работать с 10:00 до 17:00 с понедельника по субботу. Местным жителям разрешается посещать их только пешком. Кроме того, работу продолжат дежурные аптеки, а кафе и рестораны будут работать только навынос и доставку, сообщает РИА Новости.

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