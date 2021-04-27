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Многоуровневый паркинг черного цвета построят на юго-востоке столицы
Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Многоуровневый паркинг черного цвета построят на юго-востоке столицы

Анастасия Колоскова

Город
улица Люблинская, 72, к38 МоскваКарта всех событий

Многоуровневый паркинг на 491 машино-место, оформленный в черном цвете, появится в столичном районе Люблино. Об этом сообщила пресс-служба Москомархитектуры во вторник, 27 апреля.

— У здания будут довольно мягкие плавные формы. Для фасадного ограждения авторы выбрали металлокассеты из оцинкованного перфорированного листа. В итоге здание будет гармонично восприниматься в системе застройки окружающего микрорайона. Само здание стремится максимально сочетать в себе конструктивные особенности, интересный внешний облик и функциональные возможности, — рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Уточняется, что наземный паркинг построят на улице Люблинской, владение 72, корпус 38, в составе комплексной общественно-жилой застройки.

Из 491 машино-места паркинга 18 будут отведены для инвалидов. Проект строительства предусматривает также комплексное благоустройство территории, которую украсят зеленые насаждения и малые архитектурные формы.

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Москомархитектурапаркингстроительство
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