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МГУ попал в топ-100 университетов Round University Ranking
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

МГУ попал в топ-100 университетов Round University Ranking

Виктория Родимкина

Образование
Россия, Москва, Западный административный округ, район Раменки, микрорайон Ленинские Горы, 1НКарта всех событий

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова попал в мировой топ-100 глобального рейтинга университетов Round University Ranking (RUR) за этот год, заняв 91-место. Об этом рассказали организаторы исследования во вторник, 27 апреля.

Агентство RUR совместно с компанией Clarivate опубликовало рейтинг вузов за 2021 год. За десять лет около 1,1 тысячи ведущих университетов мира попадали в этот рейтинг.

Всего в нем используется 20 критериев оценки вузов, которые объединены в четыре группы — качество преподавания, качество исследований, уровень интернационализации, уровень финансовой устойчивости.

Так, в первой двадцатке стабильно находятся университеты США и Великобритании. В топ-3 вошли Гарвардский университет, Калифорнийский технологический институт, Стэнфордский университет.

— В мировой ТОП-100 в общей сложности вошли вузы из 21 страны мира, в том числе один из России — МГУ имени М.В. Ломоносова, — говорится в сообщении.

Российский вуз занял 91 строчку рейтинга, сообщает РИА Новости.

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