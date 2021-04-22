Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Четверть российских студентов за рубежом выбрали обучение в ФРГ
Германия / Фото: pixabay.com

Четверть российских студентов за рубежом выбрали обучение в ФРГ

Никита Абрамов

Внешняя политика

Почти 25 процентов россиян, учащихся за рубежом, отдают предпочтения учебным заведениям Германии. Об этом в четверг, 22 апреля, сообщил посол ФРГ в Москве Геза Андреас фон Гайр.

Дипломат считает, что германо-российское сотрудничество в области науки на данный момент протекает довольно хорошо, также у него есть потенциал для большого будущего.

— В наших странах на данный момент работает около 1000 вузовских партнерств. И я признаюсь, что я горд за то, что в настоящее время каждый четвертый молодой россиянин, делающий выбор в пользу учебы за рубежом, приезжает в Германию, — заявил посол во время встречи с ректором МГУ имени М. В. Ломоносова академиком Виктором Садовничим.

Также дипломат уточнил, что на 2019 год количество таких студентов составило 14 тысяч. В заключение фон Гайр выразил надежду на развитие взаимодействия, пишет РИА Новости.

Читайте также: Столичные студенты изучили рынок труда

Германияпосолстуденты
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Папа, заплати мне за пятерку в школе

Рустам Сабанчеев
Рустам Сабанчеев

Чипы, цены и война: чего боятся россияне

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Не сдашь ЕГЭ — будешь «бутербродом»: как работает уличная реклама

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Хватит платить психологам и коучам

Вадим Панов
Вадим Панов

«90 процентов чего угодно — полная чушь»: кто воспитает писателя

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис

Путин слов на ветер не бросает

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Провожая Салливана: как посол вышел вон

Все мнения
О проекте
Читайте нас в