Четверть российских студентов за рубежом выбрали обучение в ФРГ

Германия / Фото: pixabay.com

Почти 25 процентов россиян, учащихся за рубежом, отдают предпочтения учебным заведениям Германии. Об этом в четверг, 22 апреля, сообщил посол ФРГ в Москве Геза Андреас фон Гайр.

Дипломат считает, что германо-российское сотрудничество в области науки на данный момент протекает довольно хорошо, также у него есть потенциал для большого будущего.

— В наших странах на данный момент работает около 1000 вузовских партнерств. И я признаюсь, что я горд за то, что в настоящее время каждый четвертый молодой россиянин, делающий выбор в пользу учебы за рубежом, приезжает в Германию, — заявил посол во время встречи с ректором МГУ имени М. В. Ломоносова академиком Виктором Садовничим.

Также дипломат уточнил, что на 2019 год количество таких студентов составило 14 тысяч. В заключение фон Гайр выразил надежду на развитие взаимодействия, пишет РИА Новости.

Читайте также: Столичные студенты изучили рынок труда