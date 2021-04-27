Обербургомистр Мюнхена не исключил отмену Октоберфеста из-за пандемии

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Обербургомистр Мюнхена Дитер Райтер сообщил, что вариант отмены Октоберфеста в этом году становится более вероятным из-за ситуации с пандемией коронавируса.

— В прошлом году я был твердо уверен, что Октоберфест состоится в 2021 году. Если быть честным, надежда с каждой неделей все больше ослабевает, — сказал он в интервью изданию Bild.

Райтер отметил, что в связи с введенными в Германии ограничениями мероприятие может не состояться. По словам обербургомистра, никаких прогнозов по окончанию пандемии пока нет.

Райтер добавил, что для проведения фестиваля необходимы высокие темпы вакцинации. Окончательное решение о том, будет ли проведен Октоберфест, примут в мае.

Напомним, Октоберфест в 2020 году отменили из-за коронавируса. Фестиваль каждый год собирает миллионы любителей пива.

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