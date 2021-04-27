Движение на одной из улиц в районе Чертаново Северное перекроют из-за киносъемок 9 мая

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Россия, Москва, Проектируемый проезд № 5464 Карта всех событий

Одна из улиц в микрорайоне Северное Чертаново будет временно перекрыта из-за съемок кинофильма 9 мая. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

— 9 мая участок Проектируемого проезда № 5464 (микрорайон Северное Чертаново) будет временно перекрываться с 16 до 22 часов, — говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс. Оперативно».

Ранее сообщалось, что движение в центре Москвы перекроют 27 апреля из-за подготовки к параду Победы.

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