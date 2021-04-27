Москвичам напомнили о перекрытиях движения в центре города 27 апреля

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Тверская улица Карта всех событий

Вечером во вторник, 27 апреля, в связи с подготовкой к параду Победы будет перекрыто несколько улиц в центре Москвы. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Сегодня с 21:00 из-за подготовки к Дню Победы перекроют несколько улиц в центре — это Тверская, Моховая, Охотный Ряд и другие. Будьте внимательны, — говорится в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

Ранее сообщалось, что схему движения на ряде улиц на севере Москвы изменят с 15 мая.

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