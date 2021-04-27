Столичных водителей предупредили о снеге и метели в ближайшие часы

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Снег и метель ожидаются в Москве в ближайшие часы, поэтому автолюбителям следует воздержаться от поездок. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Москвы в Twitter-аккаунте во вторник, 27 апреля.

— В Москве в ближайшие часы начнутся снег и метель. Ну а мы, в свою очередь, обещаем, что с вами ничего не случится, если вы переждете непогоду и воздержитесь от поездок, — говорится в сообщении.

Если без поездки не обойтись, стоит снизить скорость и избегать резких маневров на дороге, добавили в пресс-службе Госавтоинспекции.

В Москве в ближайшие часы начнутся снег и метель...



Что? 🤔



Да да, синоптики обещают!

Ну а мы в свою очередь обещаем, что с вами ничего не случится, если вы переждете непогоду и воздержитесь от поездок 🤗 — Госавтоинспекция Москвы (@gibdd77) April 27, 2021

Ранее Гидрометцентр России сообщил, что во вторник, 27 апреля, в столице возможны дожди, порывы ветра будут достигать 10 метров в секунду.

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