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Доктор Мясников рассказал, сколько воды нужно пить для поддержания здоровья
Фото: Dmitry Rozhkov / CC BY-NC-SA 4.0

Доктор Мясников рассказал, сколько воды нужно пить для поддержания здоровья

Полина Долганова

Здоровье

Врач-кардиолог Александр Мясников рассказал, сколько воды необходимо пить для поддержания здорового образа жизни. Рекомендациями специалист поделился на своей странице в Instagram.

По его словам, человеческий организм выделяет около 1600 миллилитров жидкости в день. При этом за счет продуктов питания и расщепления углеводов внутрь поступает около 1200 миллилитров.

— Разница между двумя этими показателями — 400 миллилитров, у кого-то — 500 миллилитров. Вот столько влаги жизненно необходимо: воды, чая, кофе, вина, наконец!, — отметил специалист.

Все, что человек выпивает дополнительно, задерживается в теле в виде отеков. Именно поэтому необходимо прислушиваться к потребностям организма. Если не подкреплять свою жажду употреблением соли, то организм выйдет на правильный уровень потребления воды.

Доктор также призвал подписчиков задуматься, рассказывали ли кому-то из них их мама и бабушка, сколько воды им рекомендовали пить в молодости.

— Вряд ли, потому что раньше понимали бессмысленность подобных советов! — ответил на свой вопрос Мясников.

По его мнению, самое важное в данном вопросе — сохранение водно-солевого баланса. Все, что человек пьет сверх необходимого для поддержания баланса, столько жидкости и выведут его почки.

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