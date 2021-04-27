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Единое хранилище данных представили регионам России на платформе АСИ
Фото: mos.ru / Максим Денисов

Единое хранилище данных представили регионам России на платформе АСИ

Анастасия Колоскова

Город

Единое хранилище данных (ЕХД), которое создано московским Аналитическим центром, представили регионам России на платформе Агентства стратегических инициатив (АСИ). В презентации системы приняли участие представители более полусотни субъектов РФ, которые ознакомились с ее возможностями.

— ЕХД представляет собой уникальную базу данных о социально-экономическом положении Москвы и других регионов страны, в которой представлено свыше 10 тысяч показателей из 20 официальных источников. Широкий спектр данных, помогает специалистам органов исполнительной власти Москвы и регионов эффективно и оперативно решать управленческие задачи. Платформа уже зарекомендовала себя и востребована среди аналитиков во всех сферах городского хозяйства, руководителей разных уровней, представителей пресс-служб. Система также применяется в образовательных и исследовательских целях, — сообщил руководитель департамента экономической политики и развития Москвы Кирилл Пуртов.

В прошлом году специалисты запустили англоязычную версию ЕХД, благодаря которой зарубежные эксперты и партнеры могут получать наиболее релевантные статистические данные для использования в работе или при подготовке исследований.

— В системе можно найти информацию о средней заработной плате по категориям работников, объемах внешней торговли, доходах и расходах бюджетов субъектов РФ и многое другое. Использование системы аналитиками в региональных органах власти сократит трудозатраты на поиск статистики, обработку данных, и позволит уделять больше времени их анализу, а также формированию выводов, — отметил заместитель генерального директора Аналитического центра Москвы Илья Залманов.

Единое хранилище данных столицы вошло в топ-100 лучших идей конкурса «Сильные идеи для нового времени» форума Агентства стратегических инициатив, который прошел в столице в ноябре 2020 года. Его представили на конкурсе по направлению «Новая технологическая стратегия».

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Агентство стратегических инициатив (АСИ)субъекты РФДепартамента экономической политики и развития города Москвы
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