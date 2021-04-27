Единое хранилище данных представили регионам России на платформе АСИ

Фото: mos.ru / Максим Денисов

Единое хранилище данных (ЕХД), которое создано московским Аналитическим центром, представили регионам России на платформе Агентства стратегических инициатив (АСИ). В презентации системы приняли участие представители более полусотни субъектов РФ, которые ознакомились с ее возможностями.

— ЕХД представляет собой уникальную базу данных о социально-экономическом положении Москвы и других регионов страны, в которой представлено свыше 10 тысяч показателей из 20 официальных источников. Широкий спектр данных, помогает специалистам органов исполнительной власти Москвы и регионов эффективно и оперативно решать управленческие задачи. Платформа уже зарекомендовала себя и востребована среди аналитиков во всех сферах городского хозяйства, руководителей разных уровней, представителей пресс-служб. Система также применяется в образовательных и исследовательских целях, — сообщил руководитель департамента экономической политики и развития Москвы Кирилл Пуртов.

В прошлом году специалисты запустили англоязычную версию ЕХД, благодаря которой зарубежные эксперты и партнеры могут получать наиболее релевантные статистические данные для использования в работе или при подготовке исследований.

— В системе можно найти информацию о средней заработной плате по категориям работников, объемах внешней торговли, доходах и расходах бюджетов субъектов РФ и многое другое. Использование системы аналитиками в региональных органах власти сократит трудозатраты на поиск статистики, обработку данных, и позволит уделять больше времени их анализу, а также формированию выводов, — отметил заместитель генерального директора Аналитического центра Москвы Илья Залманов.

Единое хранилище данных столицы вошло в топ-100 лучших идей конкурса «Сильные идеи для нового времени» форума Агентства стратегических инициатив, который прошел в столице в ноябре 2020 года. Его представили на конкурсе по направлению «Новая технологическая стратегия».

Читайте также: Не только хобби: как обучают веб-мастеров в колледжах Москвы