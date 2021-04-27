«Снимает стресс»: доктор Комаровский рассказал о пользе садоводства

Фото: youtube.com / Доктор Комаровский

Врач-педиатр высшей категории и кандидат медицинских наук Евгений Комаровский рассказал в своем Instagram, почему занятие садоводством полезно для здоровья.

По его мнению, процесс работы в саду помогает снизить уровень кортизола — гормона стресса — и укрепить иммунитет за счет работы с землей.

Уточняется, что три часа работы в саду приравниваются к одному часу работы в спортзале. Кроме того, по словам медика, земля содержит естественные антидепрессанты, которые положительно влияют на настроение.

Комаровский подытожил, что люди, выращивающие овощи и фрукты самостоятельно, питаются более здоровой пищей.

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