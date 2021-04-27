Несколько трамваев задерживаются на Русаковской улице из-за повреждения контактной сети
Россия, Москва, Русаковская улица Карта всех событий
Трамваи № 7, 13, 45 и Б задерживаются на Русаковской улице в районе Маленковской улицы из-за повреждения контактной сети. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта.
Отмечается, что маршруты временно изменены.
Вместо трамваев Telegram-канал «Дептранс. Оперативно» посоветовал горожанам воспользоваться электробусом № 14 и автобусом № 41.
Читайте также: Москвичам напомнили о новых правилах проезда в столице для грузовиков