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Несколько трамваев задерживаются на Русаковской улице из-за повреждения контактной сети
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Несколько трамваев задерживаются на Русаковской улице из-за повреждения контактной сети

Полина Долганова

Транспорт
Россия, Москва, Русаковская улица Карта всех событий

Трамваи № 7, 13, 45 и Б задерживаются на Русаковской улице в районе Маленковской улицы из-за повреждения контактной сети. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта.

Отмечается, что маршруты временно изменены.

Вместо трамваев Telegram-канал «Дептранс. Оперативно» посоветовал горожанам воспользоваться электробусом № 14 и автобусом № 41.

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