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Москвичам напомнили о новых правилах проезда в столице для грузовиков
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Москвичам напомнили о новых правилах проезда в столице для грузовиков

Анастасия Колоскова

Транспорт

С 5 мая в Москве начинают действовать новые правила проезда для грузовиков. Об этом напомнили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

Теперь владельцам грузового автомобиля больше 3,5 тонны для проезда по МКАД и въезда в Москву необходимо иметь пропуск и подключиться к системе РНИС. Оформить пропуск можно на официальном сайте мэра Москвы.

— Если с подключением возникли проблемы, то пишите rnis@mos.ru, — говорится в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

В пресс-службе уточнили, что в ближайший четверг, 29 апреля, в 15:00 специалисты проведут онлайн-семинар, во время которого ответят на все интересующие вопросы.

Ранее сообщалось, что шесть станций метро закроют на выход в центре Москвы в связи с репетицией парада Победы.

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