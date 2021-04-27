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Шесть станций метро закроют на выход в центре Москвы в связи с репетицией парада Победы
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Шесть станций метро закроют на выход в центре Москвы в связи с репетицией парада Победы

Анастасия Колоскова

Транспорт
Россия, Москва, метро Площадь Революции Карта всех событий

Шесть станций столичного метрополитена закроют на выход в связи с репетицией парада Победы, которая состоится вечером во вторник, 27 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

— Сегодня с 19:00 до окончания репетиции парада на Красной площади станции «Площадь Революции», «Охотный ряд», «Театральная», «Александровский сад» и «Боровицкая» будут работать только на вход и пересадку пассажиров, а «Библиотека имени Ленина» — только на пересадку, — говорится в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

Ранее сообщалось, что с 21:00 во вторник в связи с подготовкой к параду Победы будет перекрыто несколько улиц в центре Москвы.

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Метроработа метропарад Победы
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