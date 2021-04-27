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Россия планирует выпустить 57 миллионов доз вакцин от коронавируса до конца мая
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Россия планирует выпустить 57 миллионов доз вакцин от коронавируса до конца мая

Виктория Родимкина

Здоровье

РФ до конца мая 2021 года собирается выпустить в гражданский оборот 57 миллионов доз вакцин от коронавируса. Об этом сообщается в отчете Минздрава об итогах работы в 2020 году и задачах на 2021 год.

— В настоящее время в субъекты Российской Федерации отгружено 11,6 миллиона доз вакцин. До конца мая 2021 года планируется выпустить в гражданский оборот 57 миллионов доз вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19, — говорится в сообщении.

В отчете говорится, что в рамках вакцинации граждан в регионах страны подготовлено 4,9 тысячи прививочных пунктов. Кроме того, там работают свыше 1,3 тысячи мобильных прививочных пунктов. В стране на сегодняшний день вакцинацию от коронавируса прошли свыше восьми миллионов человек, из них 45 процентов составляют люди старше 60 лет, передает ТАСС.

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