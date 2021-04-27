Кремль отреагировал на запрет на ввоз «Спутника V» в Бразилию

Фото: Пресс-служба Госдумы

Россия готова предоставить Бразилии необходимые сведения для разрешения поставок и использования в стране российской вакцины от COVID-19 «Спутник V». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник, 27 апреля.

Он заверил, что контакты между Россией и Бразилией будут продолжаться, сообщает ТАСС.

— Если не хватает каких-то данных, они будут предоставлены, здесь сомнений быть не должно, — сказал представитель Кремля.

Он отметил, что информации об эффективности российской вакцины от коронавируса уже достаточно. Все свидетельствует о том, что препарат «Спутник V» является самым эффективным и самым надежным в мире, добавил Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента сделал акцент на том, что спрос на российскую вакцину высок и поэтому все, кто имеет отношение к ее производству, работают в «авральном режиме».

Ранее сообщалось, что бразильский регулятор отклонил заявку на импорт «Спутника V», а также отказался от использования в стране российского препарата от коронавируса.

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