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Бразильский регулятор отклонил заявку на импорт «Спутника V»
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Бразильский регулятор отклонил заявку на импорт «Спутника V»

Татьяна Плотникова

Общество

Бразильское национальное агентство санитарного надзора Anvisa отклонило запрос региональных правительств на импорт российской вакцины против коронавируса «Спутник V».

В ходе голосования по данному вопросу совет директоров Anvisa согласился с тем, чтобы отказать в выдаче разрешения на импорт препарата «до тех пор, пока не будут представлены данные для устранения выявленных недостатков».

При этом в начале апреля верховный суд Бразилии дал Anvisa срок до конца месяца, чтобы принять решение по импорту вакцины, в противном случае разрешение должно было быть выдано автоматически.

Регулятор в ответ попросил суд предоставить больше времени «для сбора данных об эффективности и безопасности препарата», сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в Бразилии одобрили производство «Спутника V», признав безопасность российского препарата.

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