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В Бразилии одобрили производство «Спутника V»
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В Бразилии одобрили производство «Спутника V»

Татьяна Плотникова

Общество

Власти Бразилии официально одобрили производство в стране российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V».

Как уточняет министерство науки, техники и инноваций Бразилии, национальная техническая комиссия по биобезопасности CTNBio одобрила коммерческий выпуск вакцины под названием «Гам-КОВИД-ВАК».

Препарат признан безопасным, сообщается на официальном сайте ведомства.

Ранее сообщалось, что Российский фонд прямых инвестиций отправит в Индию «Спутник V» в свете тяжелой ситуации с COVID-19.

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