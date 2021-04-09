Чиновники из Бразилии посетят производство «Спутника V» в России

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Сотрудники Национального агентства санитарного надзора Бразилии Anvisa приедут в Россию для ознакомления с организацией производства вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом в пятницу, 9 апреля, рассказали в ведомстве.

Ожидается, что инспекционная поездка бразильских чиновников состоится на неделе 12–18 апреля.

— Цель поездки — собрать недостающие данные о производстве вакцины, которые важны как для оценки ее использования (в стране), так и для импорта в Бразилию, — уточняет Anvisa.

В программе поездки — посещение двух фабрик: ответственной за производство препарата, а также за финальный этап и упаковку, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что правительство Бразилии согласовало условия контракта на закупку российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». При этом госзакупки препарата производятся на внеконкурсной основе.

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