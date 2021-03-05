Власти Бразилии согласовали условия покупки «Спутника V»

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Правительство Бразилии согласовало условия контракта на закупку российской вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом в четверг, 4 марта, рассказал бразильский министр здравоохранения Эдуарду Пазуэллу.

Глава государства Жаир Болсонару уточнил, что Бразилия рассчитывает получить первую партию вакцины до конца марта, причем госзакупки препарата производятся на внеконкурсной основе, сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно, что Ирак стал 45-м государством, где одобрено применение российской вакцины. Также сообщалось о регистрации российской вакцины в трех странах Африки: Анголе, Джибути и Республике Конго. Кроме того, «Спутник V» зарегистрировали в Лаосе.

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