Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Власти Бразилии согласовали условия покупки «Спутника V»
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Власти Бразилии согласовали условия покупки «Спутника V»

Татьяна Плотникова

Общество

Правительство Бразилии согласовало условия контракта на закупку российской вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом в четверг, 4 марта, рассказал бразильский министр здравоохранения Эдуарду Пазуэллу.

Глава государства Жаир Болсонару уточнил, что Бразилия рассчитывает получить первую партию вакцины до конца марта, причем госзакупки препарата производятся на внеконкурсной основе, сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно, что Ирак стал 45-м государством, где одобрено применение российской вакцины. Также сообщалось о регистрации российской вакцины в трех странах Африки: Анголе, Джибути и Республике Конго. Кроме того, «Спутник V» зарегистрировали в Лаосе.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Врач-иммунолог рассказала, почему Европе не стоит бояться «Спутника V»

вакцинаРоссияБразилия
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Только феминизм! И никакого равноправия...

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Стрельба из лука для легкого поражения транквилизаторами

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Людк, а Людк, гляди-ка, у нас еще не все так плохо

Рафик Загрутдинов
Рафик Загрутдинов

Набранные темпы строительства снижать не будем

Николас Коро
Николас Коро

Полностью уйти в онлайн невозможно

Майя Ломидзе
Майя Ломидзе

Дешевле, лучше и доступнее: подумайте об отдыхе заранее

Александр Школьник
Александр Школьник

Форпост правды и памяти в сердце Москвы

Все мнения
О проекте