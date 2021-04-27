Кабинеты кардиологов для сопровождения хронических больных появятся в Подмосковье

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Работу специальных медицинских кабинетов, где кардиологи смогут вести сопровождение пациентов с хроническими заболеваниями, запустят в каждом городском округе Московской области. Об этом заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, обращаясь к жителям региона.

— В крупных городах области уже открыты 50 спецкабинетов врачей-кардиологов, чтобы они сопровождали пациентов. Подобные помещения должны быть во всех округах нашего региона, — подчеркнул Андрей Воробьев.

Он также обратился со словами благодарности к медицинским специалистам и строителям, которые трудились не покладая рук во время пандемии коронавируса, отмечает интернет-издание «Подмосковье сегодня». Вместе с тем глава области подчеркнул важность вакцинации от коронавирусной инфекции, в том числе на предприятиях, так как чем больше человек прививается, тем меньше в области госпитализаций пациентов с COVID-19.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Россия планирует выпустить 57 миллионов доз вакцин от коронавируса до конца мая