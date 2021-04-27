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Кабинеты кардиологов для сопровождения хронических больных появятся в Подмосковье
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Кабинеты кардиологов для сопровождения хронических больных появятся в Подмосковье

Елена Фролова

Здоровье

Работу специальных медицинских кабинетов, где кардиологи смогут вести сопровождение пациентов с хроническими заболеваниями, запустят в каждом городском округе Московской области. Об этом заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, обращаясь к жителям региона.

— В крупных городах области уже открыты 50 спецкабинетов врачей-кардиологов, чтобы они сопровождали пациентов. Подобные помещения должны быть во всех округах нашего региона, — подчеркнул Андрей Воробьев.

Он также обратился со словами благодарности к медицинским специалистам и строителям, которые трудились не покладая рук во время пандемии коронавируса, отмечает интернет-издание «Подмосковье сегодня». Вместе с тем глава области подчеркнул важность вакцинации от коронавирусной инфекции, в том числе на предприятиях, так как чем больше человек прививается, тем меньше в области госпитализаций пациентов с COVID-19.

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врачкардиологАндрей Воробьев
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