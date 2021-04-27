Спорткомплекс с двумя бассейнами откроют в Зеленограде

Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Зеленоград, улица Александровка, 4 Карта всех событий

Физкультурно-оздоровительный комплекс откроют в Зеленограде летом 2021 года. Об этом рассказал руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

По его словам, в здании откроется филиал сети фитнес-клубов. Объект построили на деньги инвесторов по адресу улица Александровка, владение 4. Общая площадь здания составляет 5,4 тысячи квадратных метров.

— В здании будет два бассейна, просторный тренажерный зал с зонами кардионагрузок, силовых нагрузок и кроссфита, сауна и хаммам. В спорткомплексе будут проводиться групповые, индивидуальные и детские занятия. Кроме того, всех желающих примет школа плавания, — пояснил Сергей Левкин.

В свою очередь, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев уточнил, что в Москве в 2021 году завершится строительство 24 спортивных объектов, которые возводят на внебюджетные и бюджетные средства, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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