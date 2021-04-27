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Нижний Новгород примет чемпионат мира по скейтбордингу в 2021 году
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Нижний Новгород примет чемпионат мира по скейтбордингу в 2021 году

Иван Юминов

Спорт

Чемпионат мира по скейтбордингу в дисциплине «вертикальная рампа» пройдет в августе этого года в Нижнем Новгороде. Об этом заявил глава Федерации скейтбординга России Илья Вдовин во вторник, 27 апреля.

— Он пройдет в последние выходные августа в Нижнем Новгороде. Эта дисциплина пока не входит в олимпийскую программу, но зато является самой зрелищной, — поделился руководитель организации.

Первой Олимпиадой, где появится этот спорт, станут Игры в Токио, отмечает ТАСС.

Ранее сообщалось о том, что сборная России по хоккею обыграла команду США на старте юниорского ЧМ.

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