Москвичам рассказали о погоде в столице на майские праздники

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

На протяжении всех майских праздников в Москве ожидаются дожди, с 1 по 3 мая температура воздуха поднимется до плюс 9–14 градусов. Об этом рассказал начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

По его словам, 1 мая столбики термометров достигнут 9–11 градусов, 2 мая воздух может прогреться до плюс 11–14 градусов, что на 2–4 градуса ниже климатической нормы.

На майских праздниках в столице также ожидаются дожди.

— Вечер 1 мая уже практически без осадков. 2 мая на Пасху, скорее всего, тоже без осадков, а 3 мая снова ждем дожди, — пояснил Варакин.

Если в столице будут разгонять облака, то дожди 1 мая будут идти на западе и северо-западе Подмосковья, уточнил синоптик. Однако он добавил, что в настоящее время не знает, будут ли разгонять облака в столице, пишет ТАСС.

Ранее стало известно, когда в Москве потеплеет до плюс 30 градусов.

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